ريال مدريد يستهدف ضم موهبة يونايتد

يتطلع ريال مدريد الاسباني، إلى الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط الهجوم.

وعلى الرغم من إتمام التعاقد مع إندريك فيليبي لاعب بالميراس البرازيلي، والذي من المنتظر أن يصل في عام 2024، يتطلع النادي الملكي إلى التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر في الصيف القادم.

ويحتاج اللوس بلانكوس إلى لاعبين في الخط الأمامي، في الوقت الذي اقترب فيه ماريانو دياز من الرحيل، بالإضافة إلى وجود احتمالية كبيرة لرحيل كريم بنزيما في صيف 2024، أو حتى كرة القدم.

وذكرت شبكة " دافينسا سنترال " أنه في الوقت الذي فشل فيه مانشستر يونايتد التوصل لاتفاق نهائي مع أليخاندرو جارناتشو، لتجديد تعاقده في أولد ترافورد، حيث يتطلع ريال مدريد إلى الحصول على خدماته مجانًا.

وكان أليخاندرو جارناتشو واحد من أهم اللاعبين في شباب أتلتيكو مدريد قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في عام 2020 والمشاركة مع فريق 18 عامًا، الأمر الذي سيكون دافع كبير له للعودة إلى إسبانيا مرة أخرى.

يذكر أن أليخاندرو جارناتشو قد شارك بقميص الفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال 386 دقيقة مقسمة على 12 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.