الانزلاق الأرضي يلحق أضرارا بأكثر من 600 منزل قروي شمال شرقي إيران

تسبب انزلاق أرضي جراء هطول الأمطار الغزيرة في تضرر 618 منزلا في القري التابعة لمدينتي بجنورد وشيروان بمحافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرقي إيران.

صرح بذلك مديرا مؤسسة السكن للثورة الاسلامية في مدينتي بجنورد وشيروان رضا جبار ايماني، وشيروان عزيز إبراهيمي على التوالي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وصرح نائب مركز الطوارىء الإيرانية، حميد رضا خانكه، أمس الجمعة، أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من المحافظات الايرانية خلال الأيام الماضية، ارتفعت إلى 44 قتيلا، وبلغ عدد المصابين 240 شخصا.

وتسببت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية في 25 محافظة ايرانية، بسيول وفيضانات في بعض المحافظات وأضرار كبيرة بالأبنية السكنية والحقول والبنى التحتية.

واضطر أكثر من 120 ألف شخص إلى النزوح عن منازلهم في المناطق المتضررة والبحث عن مأوى بصورة عاجلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تجرف شاحنات.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى في ما لا يقل عن 12 محافظة من إجمالي 31 محافظة، من بينها طهران.

وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الجنرال محمد باقري، أول أمس الخميس، أن أكثر من 10 آلاف من افراد القوات المسلحة يشاركون في عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة كلستان شمالي إيران.