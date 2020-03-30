 بالكمامة وزجاجة التعقيم.. «كعكة كورونا» تجتاح الإنترنت بطراز خاص - بوابة الشروق
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بالكمامة وزجاجة التعقيم.. «كعكة كورونا» تجتاح الإنترنت بطراز خاص

كعكة كورونا
كعكة كورونا
حازم حسن
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 10:26 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 10:26 م

بالمناديل والكمامة وزجاجة التعقيم، عرضت قناة «العربية» عبر حسابها على موقع «يوتيوب»، فيديو خاص بتصنيع «كعكة فيروس كورونا» بطرازها المختلف، والتي أشبه ما تكون بشكل الفيروس المتعارف عليه عالميًا، والذي يتصف بلونه الأخضر مُطرزًا بدعامات مجسمة من جميع الأرجاء.

وأشارت «العربية» خلال الفيديو، إلى عودة صناعة «كعكة كورونا» إلى العديد من المخابز بمختلف الدول، والتي تبنت هذا الطراز الخاص يتحد من حالة الذعر الذي يشهدها العالم تخوفًا من الفيروس، والتي تأتي كهدية للاحتفال بأعياد الميلاد وسط الوباء، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نال إعجاب العديد من متصفحي الانترنت.

واتسمت «كعكة كورونا» خلال فيديو قناة «العربية»، بالشكل النمطي للفيروس، حيث جاءت خصراء اللون بنقاطها السوداء، فضلاً عن وضع لفافة المناديل، والكمامة الطبية، وزجاجة التعقيم، أي الأدوات الأساسية للوقاية من الفيروس.

 


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