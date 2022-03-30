السجن 10 سنوات لعامل تعدى على ابنة شقيقه بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل لاتهامه بالتعدى على ابنة شقيقه فى الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات.



وأسند أمر الإحالة للمتهم "م. ر"، عامل، أنه هتك عرض ابنة شقيقه، طفلة لم تتجاوز من العمر ال 18 عاما، بالقوة بأن استغل تواجدها وحدها بمسكنها وباغتها واعتدى عليها جنسيا، مستغلاً حداثة سنها وكونه من أصولها.



وأضاف أمر الإحالة أنه حال تواجد والدة المجني عليها، 30 عاما, ربة منزل، بمسكن أبيها فوجئت بكريمتها الطفلة، تسرع إليها باكية وتشكو لها ألاماً ففحصتها وتبينت حينها نقاط دماء سقطت منها.



وقالت الطفلة في التحقيقات إن المتهم شقيق أبيها واستغل تواجدها بمفردها وقام بوضع يده على فمها واصطحبها عنوة لغرفته بذات المسكن وقام بالاعتداء عليها.



وعلى الفور أسرعت الأم بتحرير محضر بالتعدي على كريمتها بالقوة من قبل شقيق والدها، ليتم القبض على المتهم الذي بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.