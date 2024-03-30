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اقتنص بترو أتلتيكو الأنجولي تعادلا ثمينا من ملعب مضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حاول مازيمبي أصحاب الأرض والجمهور على مدار شوطي المباراة اقتناص هدفا يسهل من مأموريته في اللقاء، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح في ظل صلابة دفاعات بترو أتلتيكو ويقظة حارس مرمى.

لتنتهي المباراة بتعادل سلبي مخيب للآمال بالنسبة للفريق الكونغولي، لكنه نتيجة جيدة لبترو أتلتيكو وتقربه خطوة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز ثمين خارج الديار على سيمبا بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا، ليضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري الأبطال.