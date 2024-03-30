قائد البحرية التايوانية يزور أمريكا

كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد البحرية التايوانية، تانج هوا، بزيارة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لحضور مراسم عسكرية وبحث سبل تعزيز التعاون البحري الثنائي، فيما تثير الصين تهديدات تجاه الجزيرة.

وذكرت المصادر الأمنية، أن تانج سيزور هاواي، مقر القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لحضور مراسم تغيير قيادة الأسطول، في المحيط الهادئ، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يحضر تانج بعد ذلك مؤتمر"البحر-الجو-الفضاء" في الفترة من الثامن حتى العاشر من أبريل، بالقرب من واشنطن وأن المحادثات جارية لترتيب اجتماع مع رئيسة العمليات البحرية الأمريكية، الأدميرال ليزا فرانشيتي.

وذكرت المصادر، أن زيارة تانج هي جزء من جهود أمريكية، يطلق عليها "نظرية الدفاع المشترك عن الجزيرة" للتنسيق مع تايوان واليابان ودول أخرى لمواجهة القوات المسلحة الصينية، داخل ما تسمى بـ"سلسلة الجزر الأولى" وهي سلسلة تحيط بالمياه الصينية، التي تربط بين اليابان وتايوان والفلبين وبورنيو، وهي جزيرة مقسمة بين إندونيسياوماليزيا وبروناي.

وامتنعت بحرية تايوان ووزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) عن التعليق على نبأ الزيارة، كما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.