 مسلحون يهاجمون نقاطا عسكرية لقوات قسد بشرق سوريا - بوابة الشروق
السبت 30 مارس 2024 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مسلحون يهاجمون نقاطا عسكرية لقوات قسد بشرق سوريا

د ب أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 10:21 ص

هاجم مسلحون محليون عدة نقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة بريف دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "شن مسلحون محليون هجوماً مستخدمين الأسلحة الرشاشة، استهدفوا من خلاله، نقاطاً عسكرية لقوات سوريا الديمقراطيّة على ضفاف نهر الفرات بحي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

ووفق المرصد: "تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تصعيداً لافتاً في الهجمات المسلحة من قبل مسلحين محليين بتوجيهات من حزب الله اللبناني في ريف دير الزور الشرقي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك