مسلحون يهاجمون نقاطا عسكرية لقوات قسد بشرق سوريا

هاجم مسلحون محليون عدة نقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة بريف دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "شن مسلحون محليون هجوماً مستخدمين الأسلحة الرشاشة، استهدفوا من خلاله، نقاطاً عسكرية لقوات سوريا الديمقراطيّة على ضفاف نهر الفرات بحي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

ووفق المرصد: "تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تصعيداً لافتاً في الهجمات المسلحة من قبل مسلحين محليين بتوجيهات من حزب الله اللبناني في ريف دير الزور الشرقي".