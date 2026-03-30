المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: استمرار الحرب قد يقود إلى أزمة جوع في عدة مناطق

نوه المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط لم تعد مقتصرة على المنطقة، بل امتدت إلى العالم، خاصة مع تأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ما انعكس في ارتفاع الأسعار بعدد من الدول.

وأوضح الخيطان خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات هي الفقراء والطبقات المهمشة، الذين يعانون بالفعل من نقص الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الأزمة تسهم في تعميق فجوة عدم المساواة، خاصة في الدول الأكثر فقرًا، مع غياب ضمانات لعدم استمرار ارتفاع الأسعار.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يقود إلى أزمة جوع في عدة مناطق حول العالم، مؤكدًا أن ذلك يفرض مسئولية عاجلة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل الأطراف المؤثرة، للتحرك من أجل إنهاء الحرب، والحد من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

ويحذر خبراء من الأمم المتحدة وخبراء آخرون من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة يهددان بارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية في الدول الهشة، مما قد يؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في وقت بدأت فيه كثير من الدول التعافي من صدمات عالمية متتالية.

وحذر تحليل نشره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من أن عشرات الملايين من الناس سيكونون عرضةً للجوع الشديد إذا استمرت الحرب مع إيران حتى شهر يونيو.