الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم الدعم السريع على منطقة جنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش السوداني الاثنين، تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع في منطقة "سالي" بولاية النيل الأزرق أقصى جنوب شرقي البلاد.

وأفادت "الفرقة الرابعة مشاة" التابعة للجيش بالدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، أن قواتها "سحقت مليشيا الدعم السريع وكبدتها خسائر فادحة جنوب بالولاية".

وأضافت في بيان، أنها قواتها "تمكنت من دحر المليشيا في منطقة سالي جنوبي النيل الأزرق، ببسالة واقتدار وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وشددت على أن الأوضاع في النيل الأزرق "تحت السيطرة وكل القوات تعمل في انسجام وتنسيق وتعاون لأجل حسم التمرد والقضاء على المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) ومرتزقتها تماما".

والأحد، أعلن الجيش السوداني، مقتل 94 عنصرا من قوات الدعم السريع خلال تصديه لهجوم بمنطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، بيما لم تعلق الأخيرة على ذلك.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد ولاية النيل الازرق اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المحالفة لها.