الجيش السوري يتصدى لهجوم على قواعده بالمسيرات قرب الحدود مع العراق

تصدت وحدات الجيش السوري، لهجوم واسع بعدد من الطائرات المسيرة، استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها اليوم الإثنين: "إن هجوما واسعا بعدد من الطائرات المسيرة استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر اليوم".

وأضافت: "تمكّنت وحداتنا من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها".

وأكدت هيئة العمليات: "ندرس خياراتنا، وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية".

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أعلنت أمس الأول، أن وحدات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم طائرات مسيرة استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوبي البلاد.