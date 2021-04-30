تكريم ضحايا الغواصة الإندويسية الغارقة

قام أفراد من البحرية الإندونيسية وأقارب أفراد طاقم الغواصة التي غرقت خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة بالي الأسبوع الماضي، بالصلاة وإلقاء الورود في البحر تكريما لضحايا الحادث.

وكان الحادث أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقم الغواصة، المؤلف من 53 فردا من البحرية الإندونيسية.

وتجمع بحارة وعائلات أفراد طاقم الغواصة "كيه آر آي نانجالا"، على متن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في مراسم قادها رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال يودو مارجونو، لتكريم الضحايا.

وكانت الغواصة تشارك في تدريب عسكري لإطلاق طوربيد قبالة الساحل الشمالي لجزيرة بالي عندما فقد الاتصال بها، وهي على وشك الحصول على تصريح لإطلاق الطوربيد في 21 نيسان/أبريل.

وتم العثور يوم الأحد الماضي على حطام الغواصة التي انقسمت إلى ثلاثة أجزاء على عمق أكثر من 800 متر، بعد عملية بحث شاركت فيها عدة دول.

وقالت البحرية الإندونيسية إنها تعمل مع شركة حفر بحرية لمحاولة استعادة قطع الغواصة.