 بعد فيديو متداول وثق الجريمة.. ضبط متهمين بسرقة غطاء بالوعة بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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بعد فيديو متداول وثق الجريمة.. ضبط متهمين بسرقة غطاء بالوعة بالإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 2:00 ص | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 2:00 ص

كشفت أجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر خلاله بعض الأشخاص يستقلون سيارة أجرة «ميكروباص» وهو يسرقون غطاء بالوعة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وبفحص الفيديو أمكن تحديد السيارة المستخدمة والمتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط متهمين بحوزتهما غطائي بالوعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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