5 فيديوهات توثق دمارا هائلا في ولاية أمريكية بسبب إعصار عنيف

دمّر إعصار هائل، جزءًا من ولاية كانساس الأمريكية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذي خلفه، من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولايات الغرب الأمريكي الأوسط، بما في ذلك كانساس، وأيوا، وميسوري، ونبراسكا.

وفي مدينة ويتشيتا، قال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة في ضاحية أندوفر، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.

وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر، إنّ الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير.

وحث رئيس بلدية ويتشيتا براندون ويبل، الناس على عدم السفر، وكتب عبر «تويتر»: «سمعت أن الطرق في أندوفر مغلقة أمام حركة المرور. يرجى البقاء في أماكنكم إذا استطعتم. هناك موجة برد كبيرة في جميع أنحاء منطقتنا، وضعف رؤية أيضا للسائقين».

وتظهر مقاطع الفيديو والصور غير العادية المنشورة على الإنترنت الإعصار وهو يمزق أندوفر، ويدمر المباني، وينشر الحطام المتطاير في الهواء.

