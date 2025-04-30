سجن رئيس شركة تصنيع عسكري أوكرانية لتوريده 120 ألف قذيفة مدفعية معيبة

تم سجن رئيس شركة تصنيع عسكري أوكرانية لتزويد الجيش الأوكراني بـ 120 ألف قذيفة مدفعية معيبة.

وألقي القبض على رئيس الشركة إلى جانب نائبه في منطقة دنيبروبتروفسك واثنين من مسؤولي وزارة الدفاع، وفقا لجهاز الأمن الأوكراني.

وكانت الشركة قد تلقت طلبية كبيرة لإنتاج 120 ألف قذيفة مدفعية عيار 120 مليمترا بقيمة 10 مليارات هريفنيا (649ر2 مليون دولار أمريكي) في عام 2024.

ولكن عند إنتاج القذائف، استخدمت الشركة مكونا في مزيج المسحوق لم يكن مصرحا به، وذلك لتوفير المال وتحقيق أرباح أكثر. وهذا يعني أن الأسلحة لم تعمل على النحو المطلوب. كما كانت الصواعق معيبة أيضا، وكان لا بد من سحب الشحنة بأكملها من خط الجبهة.

وتواصل أوكرانيا محاولة صد الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في عام 2022.