وزيرة الصناعة: الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن تحد من واردات الدول الثلاث

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن ستقود إلى الحد من واردات الدول الثلاث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ تنظيم استثمارات في أي دولة يتيح توفير فرص عمل في قطاعات يتم العمل عليها.

وأشارت إلى أنّ 28% من العمالة في مصر تعمل في قطاع الصناعة، معبرة عن تطلعها في وصول النسبة إلى 40% أو أكثر، باعتباره من القطاعات المستقرة في ظل الظروف الراهنة.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن الهاشمية، وذلك بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال مدبولي، إنّ توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضرًا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة أ من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة.