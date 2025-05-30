فرقاطة بريطانية تضبط مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني في بحر العرب

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صادرت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (3ر40 مليون دولار) بعد ملاحقة قارب تهريب لأكثر من 24 ساعة في بحر العرب.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"اليوم الجمعة أن مسيرات مرافقة للسفينة الحربية رصدت عمليات التهريب غير المشروعة.

وأرسلت الفرقاطة "إتش إم إس لانكاستر" مروحيتها من طراز "وايلد كات" لمراقبة العملية التي ضمت فريق اقتحام مؤلفا من 42 فردا من القوات الخاصة، وتم ضبط 80 عبوة مخدرات.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية إن المخدرات المنقولة تضمنت 1000 كيلوجرام من الهيروين، و660 كيلوجراما من الحشيش وستة كيلوجرامات من الأمفيتامين، تبلغ قيمتها في المملكة المتحدة 30 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف: "إنها ثاني عملية ضبط في غضون ثلاثة شهور تقوم بها السفينة الحربية البريطانية، التي ترسو في البحرين وترتبط بمهمة دولية بقيادة نيوزيلندا تتمركز في المحيط الهندي لتعقب الأنشطة غير المشروعة".