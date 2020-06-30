وزيرة التخطيط: المجتمع المدني يشارك الحكومة في صياغة رؤية مصر المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من أوائل الدول بالعالم التي أعلنت عن رؤية طويلة المدى محددة الأهداف «2030»، مشيرة إلى مشاركة مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني في صياغة رؤية مصر المستدامة.

وعن مسيرة التخطيط في مصر، أضافت «السعيد»، في مداخلة ببرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن مصر لها تاريخ في التخطيط، وهناك قامات شغلت منصبها الحالي، لافتة إلى مشاركة المجتمع المدني الذي تمثل الجمعيات الخيرية جزءا منه، ويشمل المفكرين وأصحاب الرؤى والإعلام وأساتذة الجامعات والباحثين.

وأضافت أن الحكومة تخطط ما تريد الوصول إليه في عام 2030 من دور المرأة والشباب، وحجم الوظائف واستخدام التكنولوجيا، موضحة أن هناك استمرارية بأن يكمل كل مسؤول ما وصل إليه سلفه، لا يهدم ما تم ويبدأ من جديد.

وأوضحت أن الرئاسة والحكومة تعتمدان على تمثيل المرأة وتقديمها، والواقع يبرهن على ذلك، فالمرأة تتولى مهاما كبيرة جدا، وتثبت جدارتها في الحكومة ومجلس النواب وغيرها من المناصب.