مصدر أمني ينفي موافقة مصر على بناء إسرائيل منفذا جديدا لرفح الفلسطينية بالقرب من كرم أبو سالم

نفى مصدر أمني رفيع المستوى، مساء اليوم الأحد، موافقة مصر على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها: «لا صحة تماما لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم».

وقالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تخطط لبناء معبر رفح جديد على الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المعبر الجديد سيُنقل إلى نقطة التقاء الحدود الأقرب إلى معبر كرم أبو سالم.

وأضافت في تقرير عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن «الخطة بشأن معبر رفح الجديد تمكن من إجراء الفحص بطريقة حديثة؛ تسمح بالتحكم فيما يخرج ويدخل إلى قطاع غزة».

وعلى مدار الأشهر الماضية، أكدت مصر رفضها تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلا بانسحاب إسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر.

والأربعاء الماضي، أكدت مصر موقفها الرافض للتصرفات الإسرائيلية، مشددة على أن تل أبيب تخلق مناخا ضاغطا على الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، إن سيطرة إسرائيل على معبر رفح أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية.

وحذر وزير الخارجية من تداعيات التصعيد المستمر، منوهًا أنه ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.