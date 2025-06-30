قصر السينما يقدم أفلاما وورشا مجانية للجمهور خلال يوليو

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي، برنامجا متنوعا لجمهور ورواد القصر، طوال يوليو الجاري، ضمن برامج هيئة قصور الثقافة.

ويتضمن البرنامج، عددًا من الفعاليات تجمع بين الورش المتخصصة، والعروض السينمائية، والتي تتنوع ما بين أفلام السينما العالمية، والأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وعروض نادي بين الرواية والفيلم، والأفلام التسجيلية، ونادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم د. نادر رفاعي، الناقد عصام حلمي، والناقدة نشوى نبيل.

وتنطلق الفعاليات، بورشة تدريبية حول "أساسيات كتابة السيناريو"، يقدمها الناقد د. نادر رفاعي.

وتبدأ عروض الأفلام الاثنين 7 يوليو في الثامنة مساءً، مع الفيلم التسجيلي الشهير "March Of The Penguins".

ويشهد يوم الثلاثاء 8 يوليو، عرض فيلم الدراما التاريخية "The Great Debaters" ضمن نادي السينما العالمية.

وفي الأربعاء 9 يوليو يعرض الفيلم الرومانسي "The legend of 1900" ضمن نشاط نادي السينما الأوروبية.

ويعرض الاثنين 14 يوليو، الفيلم الدرامي "Marnie" ضمن نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويقدم نادي السينما العالمية في الثلاثاء 15 يوليو الفيلم الكوميدي"Stan & Ollie"..

ويقدم نادي السينما الأوروبية، في الأربعاء 16 يوليو، فيلم الأكشن "OSS.117.Lost.In.Rio.2009".

وتتواصل العروض في الاثنين 21 يوليو، مع الفيلم العربي "الرجل الذي فقد ظله" ضمن نادي بين الرواية والفيلم، بينا يقدم نادي السينما العالمية في الثلاثاء 22 يوليو فيلم الدراما

"I, Daniel Blake"،

ويعرض في الأربعاء 23 يوليو، فيلم الرعب "Beau Is Afraid" ضمن نشاط السينما الأوروبية، أما يوم الاثنين 28 يوليو، فيشهد عرض فيلم التحريك" Toy story 4"، يعقبه يوم الثلاثاء 29 يوليو، فيلم الدراما الأمريكي "Nomadland" ضمن نادي السينما العالمية.

ويختتم البرنامج، مع فيلم الدراما والجريمة "The Traitor"، ويعرض يوم الأربعاء 30 يوليو، ضمن نادي السينما الأوروبية.