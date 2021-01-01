قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن الاتحاد قدم للدول الإفريقية 10 ملايين جرعة فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن "الصين تقدم المزيد، وسيكون لذلك عواقب جيوسياسية".

وأضاف بوريل، وفقًا لما نقلته وكالة "أكي" الإيطالية: "نبذل جهودًا هائلة، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قالت إننا سنعطي 200 مليون جرعة لإفريقيا، ولكن متى؟ المشكلة ليست الالتزام فحسب، بل الفعالية".

ولفت إلى أن "مساهمة الاتحاد بـ 10 ملايين جرعة فقط لقارة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة هي غير كافية".

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ التزامات الاتحاد، باعتباره أكبر الممولين لآلية كوفاكس، والتي واجهت أيضًا صعوبات في توفير اللقاحات بالكميات اللازمة.