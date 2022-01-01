جودة عبد الخالق: الدعوة للحوار الوطني يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية وعدم التشكيك فيها

قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدعوة للحوار يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية، وألا يتم التعامل معها من منطلق الشك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن كل الشواهد حتى الآن توحي بأن الحوار الوطني يستحق أن يستميت الجميع من أجل إنجاحه.

وأشار إلى أنه عقب الدعوة للحوار الوطني، تم على الفور تشكيل أمانة فنية، مؤكدا أن جهودا كبيرا تبذلها "الأمانة" لخدمة عملية الحوار.

ولفت إلى توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الأحزاب السياسية على الساحة ولمنظمات المجتمع المدني واتحادات العمال والنقابات المهنية وغيرها من الأطياف في المجتمع إلى جانب الشخصيات العامة.

ونوه بأن الحوار الوطني لم يبدأ حتى الآن، لكن ما يجري حاليا هو إعداد جيد للحدث، وهو شرط ضروري للنجاح.