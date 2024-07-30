شركة طيران إيجيان اليونانية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى مطلع أغسطس

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن شركة طيران AEGEAN اليونانية قررت إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى الخميس المقبل، الموافق الأول من أغسطس؛ بسبب الوضع الحالي.

وقبل قليل، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت، في السرايا اليوم، وعرض معه أوضاع الشركة وسير العمل فيها.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أطلع الحوت، رئيس الحكومة على أوضاع الشركة، وجداول رحلاتها وأوضاع الشركات الأجنبية تجاه لبنان.

وأوضح في تصريحات عقب الاجتماع، أن الشركة تؤخر 5 أو 6 رحلات تصل بعد منتصف الليل أو فجرا، إلى صباح اليوم التالي، لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع مخاطر التأمين بين لبنان والخارج، مؤكدًا أن «هذا التدبير من باب الاحتياط لتستمر الشركة في ممارسة أعمالها وإكمال عملياتها».

وبشأن إلغاء مجموعة لوفتهانزا رحلاتها إلى بيروت، أفاد بأن المجموعة ألغت رحلات في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، موضحًا أنها اتخذت قرارها الحالي «من باب الحيطة».

وأكد أن «كل شركات الطيران العربية مستمرة في رحلاتها إلى بيروت»، مضيفًا: «فالطيران الإماراتي والقطري على سبيل المثال حركتهما عادية نهارا، لذلك إذا نظرنا إلى حركة المطار فإن كل الشركات مستمرة في حركتها باتجاه بيروت».

وأشار إلى استمرار جدول رحلات «طيران الشرق الأوسط»، وتحرك معظم الطائرات بشكل طبيعي، نافيًا تلقي مطار رفيق الحريري أي تهديدات أو معلومات من أي مصدر بأن هناك ضربة للمطار.

وأضاف: «على العكس من ذلك، ما نعرفه أن المطار لم يتعرض لأي تهديد، ويفترض أن يكون محايدا لأنه لو كان لدينا أي تخوف من حصول ضربة أو معلومات، فإننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا أخرجناها».