بري يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة ولبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى الضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل على غزة وعلى لبنان منذ ما يزيد عن 9 أشهر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، "إن ما يحصل يهدد المنطقه بأسرها لكن على الرغم من خطورته، نحن لسنا خائفين على لبنان وعلى مستقبله فضمانة لبنان هي الوحدة بين مواطنيه في الداخل وفي الاغتراب أيضا".

وشدد بري على ضرورة التمسك بـ "عناوين قوة لبنان وبحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه وعن سيادته وثرواته بكل الوسائل المتاحة التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية".

وأشار إلى "أن ما يحصل في غزة يندى له جبين الإنسانية وما يتعرض له لبنان هو صدى لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من بوابة غزة"، مؤكدا أن "لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 منذ لحظة صدوره وإسرائيل سجلت رقما قياسيا بخرق هذا القرار بأكثر من 33 ألف خرق".

وأشار إلى أن "المدخل الأساس للاستقرار وتجنيب المنطقة اندلاع صراع لن يسلم منه أحد ، يكون بالضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل على غزة وعلى لبنان منذ ما يزيد عن تسعة أشهر".