إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات يارؤون ويفتاح والمطلة شمال إسرائيل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن جيش الاحتلال قوله إن عدة طائرات بدون طيار تسللت من جنوب لبنان انفجرت إحداها في منطقة بيت هيلل، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على أهداف لحزب الله في عيتا الشعب وكفركلا جنوبي لبنان.

وأفادت "الجزيرة" بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح 3 حرائق في الجليل الأعلى سببتها صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى، وذلك بعدما قال حزب الله اللبناني إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل الإسرائيلية.

وكانت "الجزيرة" قد أفادت بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قذيفة صاروخية سقطت في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى وأصيب شخص بجروح خطيرة.