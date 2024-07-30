البيت الأبيض: لا نعتقد أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من حزب الله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن "دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل قوي ولا يتزعزع ضد التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك تهديد حزب الله".

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعتقد أنه يمكن تجنب التصعيد ومواصلة العمل نحو التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الضربة في بيروت تمثل رد إسرائيل على حادث مجدل شمس، وبالنسبة لإسرائيل انتهى الهجوم والأمر يعتمد على رد فعل حزب الله".

وأضافت الهيئة أن القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من واشنطن، ولم يتم إبلاغ المجلس السياسي الأمني بالهجوم على بيروت.

وأكدت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن البلدات الحدودية الإسرائيلية طالبت سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.