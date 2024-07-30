 قصف وغارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات جنوب لبنان - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2024 2:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قصف وغارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 1:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 1:34 ص

شنّ الطيران الحـربي الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن الطيران الحـربي الاسرائيلي شن مساء اليوم غارات جوية استهدفت بلدات مارون الراس ويارون و شيحين في جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي إسرائيلي طال بلدتي كفرشوبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان مساء اليوم .

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله. 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك