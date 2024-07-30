محكمة تونسية تخفف حكما بسجن الصحفي مراد الزغيدي 8 أشهر

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خففت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن الصحفي مراد الزغيدي من مدة عام واحد إلى 8 أشهر.

ويواجه الزغيدي الموقوف في السجن منذ 11 مايو، تهمتي نشر أخبار غير صحيحة والتشهير.

ويعمل الزغيدي، وهو صحفي بارز في تونس، معلقا في إذاعة خاصة.

وكان الإعلامي والمذيع بنفس الإذاعة برهان بسيس أوقف أيضا مع الزغيدي في نفس التاريخ. وخففت المحكمة حكما مماثلا ضده قبل أيام إلى ثمانية أشهر.

وصدرت العقوبة الأولى ضدهما في 22 مايو الماضي. بسبب تعليقات صدرت عنهما في برنامج حواري.

ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمدونين، عبر المرسوم 54 المرتبط بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، والذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022، وتنتقده المنظمات الحقوقية لتضييقه على حرية التعبير.

وتتهم نقابة الصحفيين السلطة بمحاولة تكميم الأفواه وإشاعة مناخ غير ديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.