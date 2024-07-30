إصابة شخص بسقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة هغوشريم

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مبنى جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

ونقلت قناة «العربي» عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إعلانها إصابة شخص بجراح حرجة، جراء سقوط صاروخ على باحة منزله في مستوطنة هغوشريم في إصبع الجليل.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، اعتراض طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «وحدة الدفاع الجوي تصدت للطائرات الحربية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة».

وأشارت إلى أن الاعتراض يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم على 10 أهداف تابعة لحزب الله في 7 مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش أغار منذ ساعات مساء أمس، من خلال طائرات سلاح الجو والمدفعية، على نحو 10 أهداف لحزب الله».

وأشار إلى القضاء على أحد عناصر حزب الله في منطقة بيت ليف، إضافة إلى تدمير مستودع أسلحة وبنى تحتية ومبانٍ عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها حزب الله جنوب لبنان.