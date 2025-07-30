يديعوت أحرونوت: نتنياهو يعقد مشاورات مصغرة لبحث الصفقة مع حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية مصغرة مساء الأربعاء، لبحث مسألة الصفقة مع حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب الصحيفة "سيعقد نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم في ظل تقارير أفادت بأن إسرائيل سلّمت لحماس وثيقة تعديلات على مقترح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار وصفقة المختطفين بقطاع غزة"، دون ذكر من سيحضرها.

وأشارت إلى تقرير تداولته وسائل إعلام عربية، في وقت سابق الأربعاء، يفيد بأن إسرائيل سلّمت حماس، عبر الوسطاء، وثيقة تعديلات على ردّ الحركة تتناول إعادة الانتشار وسحب القوات.

ووفقا للتقرير، رفضت إسرائيل في ردّها مبدأ تبادل الأسرى الإسرائيليين القتلى بالأسرى الفلسطينيين، وأصرّت على البقاء ضمن محور فيلادلفيا، دون تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك فيما يرتقب أن يصل ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل صباح الخميس "لبحث الأزمة الإنسانية في غزة"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤولين أمريكيين اثنين.

وتأتي زيارة ويتكوف "في ظل الجمود في المفاوضات مع حماس بشأن صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة، وأيضا في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع"، وفق المصدر ذاته.

وبدأت حماس وتل أبيب جولة مفاوضات مباشرة جديدة بالدوحة في 6 يوليو الجاري، بحثا عن اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا الخميس الماضي سحب فريقي بلديهما من الدوحة للتشاور.

وأضافت القناة 12 العبرية: "من المتوقع أن يلتقي ويتكوف غدا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة والحلول المحتملة".

وقدّر مسؤول إسرائيلي في حديثه للقناة أن السبب الحقيقي لزيارة ويتكوف هو "ممارسة ضغوط لإتمام الصفقة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.