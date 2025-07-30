الأمن العراقي والسوري يحبطان أكبر عملية لتهريب المخدرات من دمشق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت عملية مشتركة مع نظيرتها السورية لضبط أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسون ألف حبة من مخدر الكبتاجون ما يعادل نحو 2015 كيلوجراماً من المواد السامة داخل الأراضـي السورية.

وذكر بيان للوزارة أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العراقية نفذت عملية نوعية خارج الحدود الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وبناءً على الموافقات القضائية من المحكمة التحقيقية المركزية في الرصافة وبتعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات السورية... استنادا إلى جهد استخباري عميق ومصادر دقيقة داخل شبكات الإتجار بالمخدرات".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن الإطاحة بإحدى أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.