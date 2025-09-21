ندوة «بورسعيد والسياحة» تدعو لإنتاج أعمال فنية عن المدينة الباسلة

أُقيمت اليوم ندوة بعنوان «بورسعيد والسياحة»، ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، والممتد حتى 22 سبتمبر الجاري تحت شعار «سينما تُضيء»، أدار الندوة الناقد أحمد سعد الدين، بمشاركة الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون"، والمنتج هشام سليمان.

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف أن بورسعيد مدينة حضارية تُعد ثالث مدينة مصرية يدخلها الفن والثقافة، وتستحق أن تكون وجهة سياحية عالمية بفضل موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية.

وأوضح أن المأكولات البورسعيدية الشهيرة يمكن أن تكون عنصر جذب سياحي، بجانب الترويج لسياحة اليخوت والرحلات السريعة بين قارتي إفريقيا وآسيا عبر المدينة.

وشدد عبد اللطيف على أن السينما يمكن أن تكون وسيلة فعّالة للترويج لبورسعيد، من خلال تصوير أعمال فنية في أبرز معالمها وإبراز تاريخها الثقافي والبطولي.

من جانبه، دعا المنتج هشام سليمان إلى تقديم أعمال درامية وسينمائية تستلهم التاريخ البطولي للمدينة الباسلة، مشيرًا إلى أن بورسعيد تزخر بالقصص الملهمة القابلة للتحويل إلى أعمال فنية كبرى.

واقترح المخرج أحمد رشوان إطلاق مسابقة لأفضل سيناريو عن بورسعيد برعاية المهرجان، فيما طرح الناقد محمد قناوي فكرة إنتاج فيلم يجمع بين بورسعيد وأوروبا في إطار من الأكشن والمطاردات يبرز بعدها الجغرافي والثقافي.

وفي ختام الندوة، كرّم الناقد أحمد عسر الدكتور عاطف عبد اللطيف تقديرًا لإسهاماته في مجالي السياحة والفن.