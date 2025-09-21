 السعودية تفوز باستضافة مسابقة إنترفيجن العالمية للموسيقى في 2026 - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 4:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

السعودية تفوز باستضافة مسابقة إنترفيجن العالمية للموسيقى في 2026

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:05 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:05 ص

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة الثانية من المسابقة الموسيقية الدولية الكبرى "إنترفيجن" التي من المقرر أن تُقام العام المقبل، وتُمثّل منصةً عالمية تحتفي بالتنوع الفني، وتعزز التبادل الثقافي عبر الموسيقى.

 وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن هيئة الموسيقى بالمملكة مثّلت في النسخة الأولى من المسابقة، المقامة حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، عبر عمل غنائي أُعدّ خصيصًا لهذه المناسبة.

 وتُعد "إنترفيجن" العالمية التي أقُيمت نسختها الأولى لهذا العام مسابقةً موسيقيّةً دوليّةً كبرى، تسعى إلى إبراز المواهب الغنائية والموسيقية من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التبادل الثقافي الدولي عبر الفن.

وتجمع المسابقة سنويًا عددًا من الدول المشاركة لتقديم عروض فنية حيّة أمام جمهورٍ عالميٍّ واسع، مما يجعلها منصة رائدة للاحتفاء بالتنوع الموسيقي والتقارب بين الشعوب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك