السعودية تفوز باستضافة مسابقة إنترفيجن العالمية للموسيقى في 2026

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة الثانية من المسابقة الموسيقية الدولية الكبرى "إنترفيجن" التي من المقرر أن تُقام العام المقبل، وتُمثّل منصةً عالمية تحتفي بالتنوع الفني، وتعزز التبادل الثقافي عبر الموسيقى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن هيئة الموسيقى بالمملكة مثّلت في النسخة الأولى من المسابقة، المقامة حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، عبر عمل غنائي أُعدّ خصيصًا لهذه المناسبة.

وتُعد "إنترفيجن" العالمية التي أقُيمت نسختها الأولى لهذا العام مسابقةً موسيقيّةً دوليّةً كبرى، تسعى إلى إبراز المواهب الغنائية والموسيقية من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التبادل الثقافي الدولي عبر الفن.

وتجمع المسابقة سنويًا عددًا من الدول المشاركة لتقديم عروض فنية حيّة أمام جمهورٍ عالميٍّ واسع، مما يجعلها منصة رائدة للاحتفاء بالتنوع الموسيقي والتقارب بين الشعوب.