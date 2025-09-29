سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق في وقت مبكر من مباراة القمة 131 في الدوري أمام الزمالك، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

في الدقيقة الرابعة، منع الشناوي هدفا محققا للزمالك بعد التصدي لانفراد أمام المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بعد تمريرة من زميله البرازيلي، خوان بيزيرا.

وسقط محمد الشناوي على الأرض متأثرا بإصابة في الأنف نتيجة اصطدام زميله ياسر إبراهيم به.

وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف محمد الشناوي داخل أرض الملعب لمدة ثلاث دقائق، وتم وضع لاصق طبي على أنف قائد الأهلي، ليكمل المباراة.