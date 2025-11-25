المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف فوسفورية في جنوبي لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف فوسفورية عند أطراف بلدتي رميش ويارون في قضاء بنت جبيل بجنوب البلاد.

وأفادت الوكالة بأن "مدفعية العدو أطلقت قذائف فوسفورية عند أطراف بلدتي رميش ويارون في قضاء بنت جبيل".

وحتى الساعة 11:20 (ت.ج) لم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات أو أضرار.

ومنذ أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في نوفمبر 2024، مع تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلد العربي.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.​​​​​​​