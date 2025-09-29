أكسيوس: نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر عن الهجوم على الدوحة

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الاثنين، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في اتصال هاتفي من البيت الأبيض عن الهجوم على الدوحة.

كما ذكر مصدر دبلوماسي مطلع لقناة "الجزيرة" أن "الاتصال جرى بمبادرة من ترمب وتمت المباحثات خلاله بمشاركة الأطراف الثلاثة".

وأضاف المصدر أن "نتنياهو اعتذر في الاتصال الثلاثي عن انتهاك سيادة قطر، وقتل ضابط أمن قطري بالهجوم على الدوحة".

وأشارت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات، إلى أن هناك فريقاً فنياً قطرياً في البيت الأبيض.

والأسبوع الماضي، نقل "أكسيوس" عن مصدرين، بأن قطر طلبت اعتذاراً من إسرائيل عن هجومها على الدوحة، وذلك قبل استئناف وساطتها بين تل أبيب وحركة "حماس" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي 9 سبتمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حركة "حماس"، موسعاً بذلك نطاق عملياته العسكرية لتمتد إلى قطر.