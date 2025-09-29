بوتين يستهدف تجنيد 135 ألف جندي للخدمة العسكرية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتجنيد 135 ألف رجل للخدمة العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية الرسمية اليوم الاثنين.

وسيتم تجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما خلال الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر.

ولا يجوز نشر المجندين للقتال في أوكرانيا إلا بعد قضاء عام واحد في الخدمة الإلزامية، ويتعين عليهم بعد ذلك توقيع عقد منفصل للخدمة القتالية الفعلية.

يشار إلى أن روسيا تنفذ دورتين للتجنيد سنويا، في الربيع والخريف. وشهد فصل الربيع هذا العام عددا قياسيا من المجندين بلغ 160 ألف جندي جديد.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وسع الكرملين حجم قواته المسلحة. وقبل عام، أمر بوتين بزيادة قوة الجيش الرسمية إلى 2.4 مليون شخص، بينهم 1.5 مليون جندي.