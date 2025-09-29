جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والزمالك

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن في مباراة الأهلي و الزمالك المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمباريات الدوري المصري لموسم 2025-26.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشوار التألق الذي بدأه أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، بينما يرغب الزمالك في حصد الـ3 نقاط لتعويض التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية.

الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك على القمة بعدما حصد 17 نقطة.