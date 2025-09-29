سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية "أيه.أو.إل" وقف خدمة الاتصال بالإنترنت عبر خطوط الهاتف الأرضي في الولايات المتحدة بحلول الغد بعد أكثر من 30 عاما من إطلاق الخدمة، وهو ما يمثل نهاية فصل رئيسي في تاريخ شبكة الإنترنت.

يذكر أن خدمة الإنترنت عبر الهاتف الأرضي اشتهرت بصوتها المرتفعة وأزيزها المعدني، حيث كانت الطريقة المعتادة للاتصال بالإنترنت في التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة.

لكن خدمات الإنترنت عبر الاتصال فائق السرعة "عريض النطاق" والأقمار الاصطناعية سيطرت على السوق خلال السنوات الأخيرة خاصة مع بطء الاتصال عبر المودم الأرضي.

لكن شركة أيه.أو.إل التابعة لشركة الاتصالات الأمريكية العملاقة فيرزون استمرت في تقديم خدمة الإنترنت عبر الهاتف الأرضي في أمريكا الشمالية فقط، مما جذب في كثير من الأحيان عملاء من المناطق الريفية.