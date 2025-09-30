الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا تدعم دائما أي جهود وتعطي الأولوية لأي جهود ذات مساعي خاصة، لمنع تلك المأساة، بالطبع، نريد تنفيذ هذه الخطة، بحيث تساعد على تحويل التطورات في الشرق الأوسط إلى مسار سلمي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أن روسيا لا تشارك في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث: "إذا كان سؤالكم عما إذا كانت روسيا تشارك في هذه الخطة، فالجواب لا، ولم ترد أي إشارات من الأمريكيين".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة سبوتنيك، "نحن نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الصراع، وبالطبع تظل روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، لبذل الجهود لتسهيل التوصل إلى تسوية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن خطة مكونة من 20 بندا، تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وتقترح الخطة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".