الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 4:21 م

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الثلاثاء إن دعم إسرائيل للخطة يُعد خطوة مهمة للأمام، مضيفا أنه يتعين على حركة حماس الآن الموافقة على الخطة وتمهيد الطريق نحو السلام.

وأكد المتحدث استعداد ألمانيا للاضطلاع بدور ملموس في تنفيذ الخطة.

وذكر المتحدث أن خطة ترامب تُمثل أفضل فرصة لإنهاء الحرب المستمرة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

واستقبل ميرتس صباح اليوم في ديوان المستشارية ببرلين أقارب محتجزين ألمان لدى حماس، وطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين.

