العراق ينتهي من فتح مقبرة جماعية لداعش شمالي نينوى

أعلن مسئول بارز في دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن فريقا عراقيا أوشك على الانتهاء من رفع 180 جثة كاملة و54 جزءا من الجثث لضحايا قتلوا من قبل تنظيم داعش خلال سيطرته على بلدة تلعفر شمالي مدينة الموصل بمحافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد.

وقال ضرغام كامل، معاون المدير العام لدائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين بمؤسسة الشهداء، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه تم الكشف عن "مقبرة /بئر علو عنتر/، بقضاء تلعفر، قبل أكثر من عام، حيث تم تشكيل فريق وجهات ساندة لها لبدء عمليات الكشف وتم فتح المقبرة على خمسة مراحل، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة حيث تم الكشف عن 180 جثة كاملة إضافة إلى 54 جزءا من الجثث".

وأضاف: "جميع الجثث يجري حاليا التعرف على ذويها من خلال الدوائر الطبية وهم جميعا من ضحايا تنظيم داعش"، موضحا أن فرق المقابر الجماعية تواصل أعمالها للبحث والاستدلال عن مقابر جماعية أخرى في مناطق متفرقة في محافظة نينوى منها البعاج والموصل وتلعفر.

وتواصل فرق دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقوديين عمليات الكشف في مقبرة" الخسفة "في محافظة نينوى، التي تعد من أكبر المقابر الجماعية في العراق تعود لضحايا داعش خلال سيطرته على محافظة نينوى عام 2014.