حماس عن عملية الدهس قرب مفترق الخضر: بطش الاحتلال ينقلب عليه وبالا وذعرا

علقت حركة حماس، على عملية الدهس قرب مفترق الخضر جنوب بيت لحم التي أسفرت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين، ووصفتها بأنها بطولية عملية.

وقالت في بيان: «هذه العملية تؤكد رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبدًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة من إبادة في غزة وقتل واعتقال وتهجير وهدم للبيوت في الضفة الغربية».

وأضافت: «ننعى منفذ العملية الذي ارتقى شهيدًا، ونؤكد أن دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها».

وتابعت: «نؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى وقودًا لطريق العودة ودحر الاحتلال، وأن إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية».

وأشارت إلى أن عمليات المقاومة المتصاعدة تبعث برسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام سياسات الإبادة والاستيطان، وأن بطش الاحتلال سينقلب عليه وبالًا وذعرًا.