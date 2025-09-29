مسئول عسكري إسرائيلي يلوح بعدوان جديد ضد إيران

قال مسئول عسكري إسرائيلي، مساء الاثنين، إن بلاده قد تشن عدوان جديد ضد إيران، في ظل ما وصفه بـ"سباق التسلح" الدائر في المنطقة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن المسئول الإسرائيلي: "نراقب ونتابع ما يجري في كامل الشرق الأوسط وما يحدث في إيران. كل من إسرائيل وإيران في سباق تسلح وتعلم مستمر".

وأضاف: "نحن نستعد لمجموعة من السيناريوهات والاحتمالات، وإحدى هذه الاحتمالات، هي أنه قد نضطر للعودة والتحرك ضد إيران مرة أخرى".

وتابع المسئول، زاعمًا أن "إيران تلقت ضربة قاسية خلال المواجهة الأخيرة، وتدرك جيدًا حجم الضرر الذي لحق بها وقدرات الجيش الإسرائيلي".

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.

وبشكل مفاجئ، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران في 13 يونيو الماضي استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق السلطات الإيرانية.

وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، فيما أعلنت واشنطن في 24 يونيو، وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.

والأحد، أعاد مجلس الأمن الدولي، تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ"آلية الزناد" أو الـ"سناب باك"، وذلك إثر فشل جهود التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي لطهران.

وأفاد مراسل الأناضول، أن استئناف العقوبات الأممية على إيران، جاء في أعقاب تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، في 28 أغسطس الماضي، آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015).

ومنح الثلاثي الأوروبي حينها مهلة قدرها 30 يوما لإيران التي اتهموها بخرق التزاماتها بشأن البرنامج النووي، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

وكانت إيران قد رفضت تفعيل آلية "سناب باك"، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.

كما اعتبرت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين "غير قانونية" و"غير منطقية".