روسيا اليوم: وفاة 13 طفلا بينهم 10 أجنة في مجمع ناصر الطبي جنوب غزة

أفادت قناة «روسيا اليوم»، بوفاة 13 طفلا بينهم 10 أجنة، في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم ثلاثة أطفال خدج فارقوا الحياة داخل الحضانات.

من جانبها، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن 6 حالات وصلت من شمال القطاع، نتيجة معاناة الأمهات من سوء التغذية والخوف المستمر والتوتر الناتج عن النزوح القسري بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتشير المصادر إلى أن الإرهاق والتعب ساهما بشكل كبير في تفاقم الأوضاع الصحية، ما أدى إلى فقدان الأجنة ووفاة الأطفال الخدج.

ويعد هذا الوضع جزءا من أزمة مستمرة داخل مجمع ناصر الطبي، حيث يسجل المستشفى يوميا حالات إجهاض ووفاة لأطفال خدج؛ بسبب نقص التغذية وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، في ظل ظروف صحية كارثية ناجمة عن استمرار الحرب والحصار على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس السبت، بارتفاع إجمالي الوفيات التي أعقبت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى 164 حالة وفاة بينهم 32 طفلا.

وفي اليوم الـ716 من حرب الإبادة الجماعية باعتراف الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل فرض التجويع على سكان غزة لدفعهم على النزوح من مدينة غزة، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي.