جيش الاحتلال يعلن إصابة 10 جنود خلال عمليات في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 10 من جنوده، إثر انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها في شمال غزة، صباح اليوم الأحد.

وبحسب ما نشرته القناة «12» العبرية، أصيب جنديان بجروح متوسطة، بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأمس السبت، أعلنت مصادر عبرية، عن إصابة عدد من الجنود، جراء انفجار في قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن جنودًا أصيبوا في معارك القطاع نُقلوا عبر مروحيتي إجلاء إلى مستشفيي بيلينسون وتل هشومير.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الاحتلال أكثر من 898 جنديًا وضابطًا، بينهم 454 خلال العملية البرية في غزة وحدها. كما أصيب نحو 6,193 جنديًا، بينهم 924 إصابة خطيرة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى» ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 23 شهرًا.