الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين بوساطة عمانية

أطلق الحوثيون، اليوم الأربعاء، سراح بحارة كانوا يحتجزونهم منذ الهجوم الذي شنوه في يوليو على السفينة "إيتيرنيتي سي"في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل على متن السفينة وتسبب في غرقها.

وقال الحوثيون، المدعومون من إيران، الذين كانوا يستهدفون السفن خلال حرب إسرائيل ضد حركة حماس في غزة، عبر قناة المسيرة الفضائية التابعة لهم إن سلطنة عمان تسلمت البحارة ويتم نقلهم إلى السلطنة.

وأفادت جماعة الحوثي اليمنية، بالإفراج عن 9 بحارة فلبينيين، بوساطة عمانية، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، إن حكومة التغيير والبناء(غير معترف بها دوليا) أفرجت اليوم عن طاقم سفينة "إيتيرنيتي سي" بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط".

وأضافت أن "البحارة الفلبينيين عددهم تسعة من طاقم السفينة التي تم استهدافها لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي في يوليو الماضي".

ولم تعلن عُمان على الفور عن إطلاق سراح البحارة، ومع ذلك فقد هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ عقد من الزمن، وفقا لبيانات لتعقب الرحلات حللتها وكالة أسوشيتد برس.

وكانت الفلبين، قد قالت أمس الثلاثاء، إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ الهجوم.

ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا البحارة، بأنهم "محتجزون رهائن بواسطة الحوثيين" منذ الهجوم.

ولم يقدم الحوثيون أي تفاصيل فورية عن جنسيات البحارة المفرج عنهم.

وكان الهجوم على ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم ليبيريا قد أسفر أيضا عن فقدان 11 شخصا.

وقد هاجم الحوثيون أكثر من 100 سفينة بصواريخ ومسيرات في إطار حملتهم وأغرقوا أربع سفن. وقد أسفرت الهجمات عن مقتل 9 بحارة على الأقل.