نواف سلام: لبنان بعيدة عن التطبيع الدبلوماسي أو الاقتصادي مع إسرائيل

بيروت – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 7:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 7:23 م

قال رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، إن بلاده "بعيدة" عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع إسرائيل، رغم وجود تحرك نحو مفاوضات مباشرة بين البلدين تهدف إلى تهدئة التوترات.

وجاءت تصريحات سلام لمجموعة صغيرة من الصحفيين في بيروت متناقضة مع بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل سترسل مبعوثا لإجراء محادثات مع المسئولين اللبنانيين الدبلوماسيين والاقتصاديين، ووصف ذلك بأنه "محاولة أولية لوضع أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي" بين البلدين.

وكانت كل من لبنان وإسرائيل، قد أعلنتا تعيين أعضاء مدنيين في لجنة كانت تقتصر في السابق على العسكريين فقط، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الولايات المتحدة والذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قبل عام.

وشارك الأعضاء المدنيون في اجتماع آلية المراقبة الذي عُقد اليوم الأربعاء.

