إطلاق صواريخ من شمال غزة نحو إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بإطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة نيتسانيم وأسدود وموشاف شتوليم.

من جانبه، صرح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق جارٍ في الواقعة.

وأفاد مراسل شبكة «القدس» الإخبارية، بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخين من غزة نحو الأراضي المحتلة.

وأمس السبت، أعلنت مصادر عبرية، عن إصابة عدد من الجنود، جراء انفجار في قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن جنودًا أصيبوا في معارك القطاع نُقلوا عبر مروحيتي إجلاء إلى مستشفيي بيلينسون وتل هشومير.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الاحتلال أكثر من 898 جنديًا وضابطًا، بينهم 454 خلال العملية البرية في غزة وحدها. كما أصيب نحو 6,193 جنديًا، بينهم 924 إصابة خطيرة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى» ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 23 شهرًا.