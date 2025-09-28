سيلينا جوميز تتزوج المنتج الموسيقي بيني بلانكو

تزوجت سيلينا جوميز من المنتج الموسيقي وكاتب الأغاني بيني بلانكو، معلنة الخبر في منشور على تطبيق إنستجرام يظهر الزوجين وهما يتبادلان القبلات والأحضان.

ورد بلانكو على منشور يوم السبت للمغنية المرشحة لجائزتي جرامي وإيمي قائلاً: "زوجتي في الحياة الواقعية". وارتدت جوميز فستان زفاف أبيض وارتدى بلانكو بدلة توكسيدو، وكلاهما مصمم خصيصا من قبل رالف لورين.

والتقط مصورو الباباراتزي صورا لخيمة ضخمة في الهواء الطلق وتحضيرات أخرى في منطقة سانتا باربرا.

والتقى بلانكو (37 عاما) وجوميز (33 عاما) قبل حوالي عقد من الزمن وتمت خطوبتهما في نهاية العام الماضي. وعملا معا في أغنية عام 2019 "لا أستطيع الاكتفاء" (آي كانت جيت إنف), والتي شارك فيها أيضا جي بالفين وتيني.

حصلت جوميز في السنوات الأخيرة على ترشيحات لجوائز عن دورها المستمر إلى جانب مارتن شورت وستيف مارتن في مسلسل " Only Murders in the Building".

وتتمتع جوميز بجمهور ضخم على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يبلغ عدد متابعيها على إنستجرام 417 مليونا، وهو أكبر عدد لأي امرأة على المنصة.