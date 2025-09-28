التموين: أكثر من 100 ألف أسرة بدأت صرف مقرراتها التموينية بالكارت الموحد

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة بدأت عملية تنقية البيانات وإصدار بطاقة الكارت الموحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، أنّ الكارت الموحد يحمل الكثير من المميزات للمواطن، وهي بطاقة صرف أصدرت لمواطني محافظة بورسعيد مبدئيًّا.

وأوضح أن المواطن يمكنه باستخدام البطاقة لصرف المرتب والحصول على تأمين صحي وكذلك على التموين الخاص به بجانب استخدامها للمشتريات.

ونوه بأن البطاقة تسمح للحصول على التموين سواء كان عينيًّا أو نقديًّا، مؤكدا أن أكثر من 100 ألف أسرة بدأت تحصل على التموين الخاص بها من خلال الكارت الموحد.

ولفت وزير التموين، إلى أن الوزارة تعتزم التحرك على بقية المحافظات بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار السلع التموينية لم تتأثر في الارتفاعات السابقة لأسعار الوقود، لكن هذه الدولة تحملت الأمر، مشددا على أهمية التحول إلى الدعم النقدي في هذا الإطار ليحصل المواطن على عدد أكبر من السلع.