 التموين: أكثر من 100 ألف أسرة بدأت صرف مقرراتها التموينية بالكارت الموحد - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 10:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة؟
النتـائـج تصويت

التموين: أكثر من 100 ألف أسرة بدأت صرف مقرراتها التموينية بالكارت الموحد

أحمد علاء
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 10:20 ص

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة بدأت عملية تنقية البيانات وإصدار بطاقة الكارت الموحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، أنّ الكارت الموحد يحمل الكثير من المميزات للمواطن، وهي بطاقة صرف أصدرت لمواطني محافظة بورسعيد مبدئيًّا.

وأوضح أن المواطن يمكنه باستخدام البطاقة لصرف المرتب والحصول على تأمين صحي وكذلك على التموين الخاص به بجانب استخدامها للمشتريات.

ونوه بأن البطاقة تسمح للحصول على التموين سواء كان عينيًّا أو نقديًّا، مؤكدا أن أكثر من 100 ألف أسرة بدأت تحصل على التموين الخاص بها من خلال الكارت الموحد.

ولفت وزير التموين، إلى أن الوزارة تعتزم التحرك على بقية المحافظات بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار السلع التموينية لم تتأثر في الارتفاعات السابقة لأسعار الوقود، لكن هذه الدولة تحملت الأمر، مشددا على أهمية التحول إلى الدعم النقدي في هذا الإطار ليحصل المواطن على عدد أكبر من السلع.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك